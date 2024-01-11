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США разочарованы позицией Орбана в вопросе поддержки Украины, - Госдеп

Четверг 11 января 2024 21:59
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США разочарованы позицией Орбана в вопросе поддержки Украины, - Госдеп Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки разочарованы тем, что премьер Венгрии Виктор Орбан ставит под сомнение поддержку Украины в Европе.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я считаю, что мы разочарованы тем, что премьер-министр Орбан решил остаться в одиночестве в Европейском союзе, поставив под сомнение борьбу за поддержку украинцев", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он также добавил, что США будут наблюдать за тем, выполнит ли Венгрия свое обещание не быть последней страной, которая ратифицирует членство Швеции в НАТО.

По словам О’Брайена, он рассчитывает, что Швеция вступит в Альянс в ближайшее время.

Позиция Орбана

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается предоставлять Украине военную помощь после начала полномасштабного вторжения России. Также он продолжает партнерские отношения с Москвой, несмотря на ее агрессию.

Венгрия неоднократно применяла возможность вето, когда в Евросоюзе рассматривали вопросы, которые касаются помощи Украине.

В частности, недавно Орбан заблокировал инициативу, которая предусматривает 50 млрд евро для Украины.

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Соединенные Штаты Америки Венгрия Помощь Украине Виктор Орбан
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