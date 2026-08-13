В США разбился военный вертолет, экипаж погиб

В среду 12 августа в Техасе военный ударный вертолет врезался в поле и загорелся, в результате чего погибли два пилота, которые находились на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, вертолет Apache которые базируется на военной базы Форт-Худ, потерпел крушение в Саладо (штат Техас). Инцидент произошел в 13:35, в результате чего погибли два пилота.

Отметим, что Apache представляет собой ударный вертолет с двумя и местами для членов экипажа: пилотом в задней части вертолета и вторым пилотом и стрелком в передней части.

По словам представителя офиса шерифа Белла Клиффа, спасательные службы отреагировали на пожар, который возник. Помимо этого, была проведена эвакуация населения.

Согласно данным системы мониторинга происшествий Лесной службы Техасского университета A&M, к 17:00 по местному времени пожар охватил около 100 акров и был локализован на 45%.

Two Killed in U.S. Army AH-64 Apache Crash in Texas



Two crew members were killed after a U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter crashed in a rural area near Salado, Texas. The aircraft was assigned to the 1st Cavalry Division at Fort Hood.



The U.S. Army said its immediate… pic.twitter.com/pgitTw6Fg8 — Global Defense Insight (@Defense_Talks) August 12, 2026

Коулман добавил, что вертолет не задел ни зданий, ни людей.

"Он врезался в поле, и было очевидно, что столкновение были очень сильным", - сказал он.

На месте крушения, менее чем в 20 милях от Форт-Худа, находились местные спасатели, военнослужащие и сотрудники правоохрательных органов.

"Наш первоочередной задачей является обеспечение безопасности объекта и поддержка первоначальных мер реагирования. Мы выражаем соболезнования экипажу и их семьям и ожидаем дальнейшей информации", - сказала и.о. командующего бригадного генерала Итана Дивана.

Пока неясно, откуда именно летел вертолет и куда именно он направлялся.