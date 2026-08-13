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В США разбился военный вертолет, экипаж погиб

04:14 13.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о происшествии?
aimg Эдуард Ткач
В США разбился военный вертолет, экипаж погиб Фото: откуда и куда летел вертолет, пока неясно (Getty Images)
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В среду 12 августа в Техасе военный ударный вертолет врезался в поле и загорелся, в результате чего погибли два пилота, которые находились на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, вертолет Apache которые базируется на военной базы Форт-Худ, потерпел крушение в Саладо (штат Техас). Инцидент произошел в 13:35, в результате чего погибли два пилота.

Отметим, что Apache представляет собой ударный вертолет с двумя и местами для членов экипажа: пилотом в задней части вертолета и вторым пилотом и стрелком в передней части.

По словам представителя офиса шерифа Белла Клиффа, спасательные службы отреагировали на пожар, который возник. Помимо этого, была проведена эвакуация населения.

Согласно данным системы мониторинга происшествий Лесной службы Техасского университета A&M, к 17:00 по местному времени пожар охватил около 100 акров и был локализован на 45%.

Коулман добавил, что вертолет не задел ни зданий, ни людей.

"Он врезался в поле, и было очевидно, что столкновение были очень сильным", - сказал он.

На месте крушения, менее чем в 20 милях от Форт-Худа, находились местные спасатели, военнослужащие и сотрудники правоохрательных органов.

"Наш первоочередной задачей является обеспечение безопасности объекта и поддержка первоначальных мер реагирования. Мы выражаем соболезнования экипажу и их семьям и ожидаем дальнейшей информации", - сказала и.о. командующего бригадного генерала Итана Дивана.

Пока неясно, откуда именно летел вертолет и куда именно он направлялся.

Другие происшествия

Напомним, 16 июня в Калифорнии произошла катастрофа во время испытательного полета стратегический авиации. В тот день тяжелый бомбардировщик B-52 упал на землю почти сразу после взлета.

Также мы писали, что 18 мая в США на авиабазе Маунтин-Хоум на авиашоу столкнулись два истребителя, после чего и упали на землю. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

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