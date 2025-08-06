В США разбился медицинский самолет, который летел на помощь: 4 человека погибли

"Небольшой самолет направлялся, чтобы забрать пациента из ближайшей больницы, когда произошла катастрофа", - сообщила полиция Навахо в соцсетях.

По их данным, авария произошла около 12:40 дня недалеко от Чинла, штат Аризона.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования их семьям и близким в это другое время", - добавили в полиции.

Тем временем в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTBS) уточнили, что согласно их данным, самолет был модели Beechcraft 300.

"Следователи NTSB уже направляются на место происшествия и, как ожидается, начнут прибывать сегодня вечером. После прибытия они приступят к документированию происшествия и осмотру самолета. Затем самолет будет доставлен в охраняемый объект для дальнейшего изучения", - сказала CNN представитель NTSB Сара Тейлор Салик.

О причинах крушения информации пока нет.

Отметим, что территория племени Навахо - это часть США, но с особым статусом (проще говоря, штат в штате). В ней действует собственное правительство, полиция, суды и законы (в рамках федеральной системы).

Территория племени затрагивает сразу три штата - Аризона, Нью-Мексико и Юта.