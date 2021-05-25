США та Росія провели консультації перед зустріччю Байдена й Путіна

Зазначається, що зустріч стала продовженням недавніх дискусій, проведених у Рейк'явіку між державним секретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Дискусія стала важливим кроком у підготовці до запланованого саміту, дата й місце проведення якого будуть оголошені пізніше",- зазначається в повідомленні.

У Білому домі назвали дискусії, попри розбіжності, конструктивними.

У Вашингтоні висловили впевненість, що з Росією можна досягти взаємоприйнятних рішень у низці сфер. Крім того, зазначається, що нормалізація американсько-російських відносин відповідає інтересам обох країн та сприятиме глобальній передбачуваності й стабільності.