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США та Росія провели консультації перед зустріччю Байдена й Путіна

Автор: Даша Харченко

Радник з питань нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев провели консультації перед зустріччю президентів Джо Байденом і Володимиром Путіним. Консультації стосувались питань безпеки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Зазначається, що зустріч стала продовженням недавніх дискусій, проведених у Рейк'явіку між державним секретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Дискусія стала важливим кроком у підготовці до запланованого саміту, дата й місце проведення якого будуть оголошені пізніше",- зазначається в повідомленні.

У Білому домі назвали дискусії, попри розбіжності, конструктивними.

У Вашингтоні висловили впевненість, що з Росією можна досягти взаємоприйнятних рішень у низці сфер. Крім того, зазначається, що нормалізація американсько-російських відносин відповідає інтересам обох країн та сприятиме глобальній передбачуваності й стабільності.

Раніше повідомлялось, що робота по організації зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна триває. Місце і дата проведення саміту на вищому рівні поки не визначені.

Зазначимо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен говорив, що зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні.

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