США годами просили Маска менять работу Starlink в разных странах, - Reuters

По словам бывших высокопоставленных чиновников США, Вашингтон просил как ограничивать работу системы в отдельных регионах, так и расширять ее доступность для поддержки военных и обеспечения интернет-связи.

Во времена Байдена американские власти, в частности, просили SpaceX отключить Starlink, чтобы не допустить его использования связанными с Ираном вооруженными группировками в Йемене и Ливане.

В то же время, администрация добивалась активации сервиса в Украине - для расширения его использования украинскими военными.

В октябре 2023 года, во время боевых действий между Израилем и боевиками Хезболлы на юге Ливана, разведка сообщила Белый дом о возможном доступе связанных с группировкой лиц к спутниковым терминалам.

Подобные опасения возникли и в 2024 году по поводу хуситов в Йемене, когда США проводили воздушную кампанию против этой группировки.

В противном случае американские власти попросили SpaceX активировать Starlink в Иране во время протестов, которые начались в сентябре 2022 года после смерти Махсы Амини. Ее замучили за ненадлежащее ношение хиджаба".

По словам одного из бывших чиновников, администрация помогла доставить терминалы Starlink в страну, однако он не уточнил их количество.

Администрация Трампа также обращалась в Маску с просьбой обеспечить работу Starlink в Иране после американо-израильских ударов в 2025 и 2026 годах.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации Трампа и еще одного собеседника Reuters, целью было улучшить доступ к интернету и коммуникациям для участников антиправительственных протестов.