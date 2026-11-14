США резко меняют планы по сокращению своих войск в Европе, - Bloomberg

Если ранее обсуждался возможный вывод до 25 тысяч американских военнослужащих, что вызвало обеспокоенность европейских союзников, то теперь в Вашингтоне рассматривают значительно меньшее сокращение - примерно на 5 тысяч человек. Об этом журналистам сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Всего на европейском континенте сейчас находятся около 80 тысяч американских военнослужащих.

Как отмечает издание, пересмотр планов обусловлен несколькими факторами. В частности, европейские страны НАТО увеличивают расходы на оборону, а США и Израиль продолжают военную операцию против Ирана.

В Пентагоне также приняли во внимание стратегическую роль американских баз в Европе для проведения операций на Ближнем Востоке. В частности, Соединенные Штаты используют инфраструктуру европейских союзников и их воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.

"У нас здесь много объектов и сил, которые находятся именно там, где мы хотим. Я не ожидаю ничего масштабного", - заявил представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Наиболее значительное сокращение американского военного контингента может затронуть Германию. Именно там размещено больше всего американских военнослужащих среди европейских стран.

В то же время на восточном фланге Североатлантического альянса планируется усилить военное присутствие. Государства, граничащие с Россией, готовы участвовать в финансировании расходов на размещение американских военных на своей территории.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Дональд Трамп. Перед этим заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби должен представить соответствующий доклад главе Пентагона Питу Хегсету.

Ожидается, что 1 декабря министр обороны передаст американскому президенту окончательные рекомендации относительно дальнейшего присутствия войск в Европе.

Ранее Хегсет подчеркивал, что европейские государства должны самостоятельно нести основную ответственность за собственную оборону, а не полагаться на Соединенные Штаты.

"Америка не может заботиться об обороне Европы или платить за нее больше, чем наши союзники. Европа может и должна взять на себя основную ответственность за свою обычную оборону", - заявлял глава Пентагона.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг обратил внимание на то, что американская администрация оценивает целесообразность военного присутствия в Европе прежде всего с учетом национальных интересов США.

"Хотя иногда утверждают, что США находятся в Европе ради Европы, суровая реальность заключается в том, что США находятся в Европе, потому что это выгодно самим Соединенным Штатам", - отметил он.