США і РФ потрібно обговорити нові види озброєнь, - Пентагон

Він додав, що"відкрите спілкування, безумовно, може знизити рівень загрози в ім'я загального блага".

"Одне можна сказати про США і Росію: навіть протягом всієї "холодної війни", якою б напруженою вона не була в певні моменти, ми весь цей час вели діалог, і в цьому була велика цінність", - заявив він.

За словами Річарда, на даний момент "США вперше за всю історію одночасно стикаються з двома рівними собі стратегічними конкурентами з ядерним потенціалом", тобто з Росією і Китаєм.

Китай, За словами адмірала, являє собою зростаючу загрозу, оскільки китайські стратегічні сили "стрімко розширюються у всіх сферах". Він додав, що в РФ також проводиться "дуже велика програма ядерної модернізації".

Минулого місяця Річард заявляв, що командування США стурбоване у зв'язку з нестачею даних про масштаби і розташування запасів ядерних озброєнь Росії, які не враховані в договорі про стратегічні наступальні озброєння.