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У Швеції в результаті стрілянини поранено 3 людей

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 05:02
Ілюстративне фото: стрілянина в Швеції (twitter.com/AmichaiStein1)
Ілюстративне фото: стрілянина в Швеції (twitter.com/AmichaiStein1)

У поліції назвали подію замахом на вбивство

На півдні Швеції в місті Еребру сталася стрілянина, в результаті якої постраждали три людини. Про це повідомив представник поліції, передає місцеве видання Aftonbladet.

Правоохоронці назвали подію замахом на вбивство і розповіли, що в перестрілку були залучені кілька людей.

"Є кілька поранених, є люди, яких до лікарні доставили машини швидкої", - повідомив старший офіцер Йенс Ер-Хайде.

У поліції розповіли, що двоє з постраждалих – чоловіки у віці близько 20 років, їхні особи відомі правоохоронцям, особа третього пораненого встановлюється.

Місце, де сталася перестрілка, оточене, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 18 червня в результаті стрілянини в місті Мальме в Швеції постраждали 6 осіб, двоє з яких пізніше померли. Зі слів очевидців, вони чули 15-20 пострілів із автоматичної зброї.

 

У центрі Торонто відбулася стрілянина, одна людина загинула, двоє поранені Стрілянина в редакції газети в США: 5 людей загинули
Теги публікації: Швеция, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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