У США рекомендували вакцинуватися всім особам від п'яти років через новий штам

Центри з контролю і профілактики захворювань США закликають пройти повну вакцинацію всім особам від п'яти років і старше. Рекомендація прийнята у зв'язку з інформацією про поширення "омікрон"-штаму коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Регулятор рекомендує дотримуватися санітарних заходів, носити маски в приміщеннях в зонах зі значним або високим рівнем поширення коронавірусу, часто мити руки і дотримуватися соціальну дистанцію.

"Регулятор також рекомендує пройти повний курс вакцинації всім особам від п'яти років і старше, щоб захистити себе. Медичний регулятор закликає зробити бустерне щеплення від коронавірусу всіх, хто підпадає під відповідні критерії", - йдеться в заяві.