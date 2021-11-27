ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США рекомендували вакцинуватися всім особам від п'яти років через новий штам

Новость на русском →
США, Субота 27 листопада 2021 23:29
У США рекомендували вакцинуватися всім особам від п'яти років через новий штам Фото: у США рекомендували вакцинуватися всім особам від п'яти років через новий штам (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Центри з контролю і профілактики захворювань США закликають пройти повну вакцинацію всім особам від п'яти років і старше. Рекомендація прийнята у зв'язку з інформацією про поширення "омікрон"-штаму коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Регулятор рекомендує дотримуватися санітарних заходів, носити маски в приміщеннях в зонах зі значним або високим рівнем поширення коронавірусу, часто мити руки і дотримуватися соціальну дистанцію.

"Регулятор також рекомендує пройти повний курс вакцинації всім особам від п'яти років і старше, щоб захистити себе. Медичний регулятор закликає зробити бустерне щеплення від коронавірусу всіх, хто підпадає під відповідні критерії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B.1.1.529 виявили в Бельгії.

Додамо, що перші випадки штаму "омікрона" підтвердили в Британії.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує