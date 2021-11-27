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В США рекомендовали вакцинироваться всем лицам от пяти лет из-за нового штамма

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США, Суббота 27 ноября 2021 23:29
В США рекомендовали вакцинироваться всем лицам от пяти лет из-за нового штамма Фото: в США рекомендовали вакцинироваться всем лицам от пяти лет из-за нового штамма (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США призывают пройти полную вакцинацию всем лицам от пяти лет и старше. Рекомендация принята в связи с информацией о распространении "омикрон"-штамма коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Регулятор рекомендует соблюдать санитарные меры, носить маски в помещениях в зонах со значительным или высоким уровнем распространения коронавируса, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

"Регулятор также рекомендует пройти полный курс вакцинации всем лицам от пяти лет и старше, чтобы защитить себя. Медицинский регулятор призывает сделать бустерную прививку от коронавируса всех, кто подпадает под соответствующие критерии", - говорится в заявлении.

Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Добавим, что первые случаи штамма "омикрона" подтвердили в Британии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

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