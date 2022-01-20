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США дозволили країнам Балтії передати зброю Україні: стало відомо яке саме

Автор: Дмитрий Кузнецов

США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси "Джавелін" і "Стінгер". Терміни постачання не називаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Як зазначає газета, США схвалили передачу Естонією, Литвою і Латвією зброї американського виробництва Україні. Рішення дозволить поставити українським Збройним силам протитанкові комплекси "Джавелін" і зенітні системи "Стінгер".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Держдеп США дозволив трьом союзникам по НАТО, країнам Балтії, передати Україні зброю американського виробництва. Про яке саме йшлося - тоді не уточнювалося.

Зазначимо, Міністерство оборони Чехії має намір надати Україні артилерійські снаряди

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