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У США дозволили використання вакцини Pfizer для підлітків

Автор: Артур Родивилов

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років. Йдеться про так званому екстреному дозволі в умовах пандемії.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Батьки та опікуни можуть бути впевнені, що агентство проводило ретельний аналіз всіх доступних даних і підтвердило, що переваги цієї вакцини для осіб у віці від 12 років і старше переважують відомі ризики.

"Розширення FDA дозволу на екстрене використання вакцини Pfizer-BioNTech COVID - 19 для підлітків у віці від 12 до 15 років є важливим кроком у боротьбі з пандемією", - заявила виконуюча обов'язки глави FDA Джанет Вудкок.

Нагадаємо, днями Єврокомісія затвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцини Pfizer / BioNTech. Поставки очікуються протягом 2021-2023 років. Це стала найбільша угода із закупівлі covid-вакцин. При цьому в ЄС заявили, що готуються укласти й інші контракти на Постачання інших вакцин.

Також РБК-Україна писало, що Pfizer заявив про відмову ряду країн від закупівель вакцини.

Відзначимо, в середині квітня в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech. Поставка наступної партії препарату очікується після 17 травня.

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