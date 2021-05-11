В США разрешили использование вакцины Pfizer для подростков

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет. Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных и подтвердило, что преимущества этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше перевешивают известные риски.
"Расширение FDA разрешения на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет является важным шагом в борьбе с пандемией", - заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.
Напомним, днями Еврокомиссия утвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech. Поставки ожидаются на протяжении 2021-2023 годов. Это стала крупнейшая сделка по закупке COVID-вакцин. При этом в ЕС заявили, что готовятся заключить и другие контракты на поставки других вакцин.
Также РБК-Украина писало, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины.
Отметим, в середине апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Поставка следующей партии препарата ожидается после 17 мая.