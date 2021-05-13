У США дозволили COVID-вакцинованим не носити маски

У Сполучених Штатах людям, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, можуть перебувати в громадських місцях без масок. Нововведення є найзначнішою зміною у федеральних рекомендаціях з початку пандемії.

"Будь-яка людина, яка повністю вакцинована, може брати участь у заходах в приміщенні або на вулиці, великих або малих, без носіння маски або фізичного дистанціювання", - заявила глава Центру з контролю і профілактики захворювань США Рошель Валенскі.

При цьому вона зазначила, що вакциновані можуть повернутися до звичного способу життя, який вони вели до пандемії.

"Якщо ви повністю вакциновані, ви можете почати робити те, що ви перестали робити через пандемію. Ми всі довго чекали цього моменту, коли ми зможемо повернутися до нормального життя", - додала глава американського регулятора.

Однак вона підкреслила, що маски будуть необхідні в деяких випадках. Зокрема, при перетині кордону.

Відзначається, що близько 59% дорослих американців зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу. При цьому нові випадки захворювання COVID в США, тим часом знижуються вже кілька тижнів. Проте темпи вакцинації сповільнилися, що викликає побоювання з приводу того, чи не завадить нерішучість широкому поширенню захисту серед населення.