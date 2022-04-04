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Італія підтримає санкції проти російського газу

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Рим, Понеділок 04 квітня 2022 15:34
Італія підтримає санкції проти російського газу Фото: Санкції проти російського газу підтримає Італія (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що після звірств у Бучі Італія підтримає санкції проти російського газу. Про це він сказав після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

"Італія не буде накладати вето на російські газові санкції", - сказав він.

Рим щорічно імпортує близько 30 мільярдів кубометрів газу з Росії, що становить близько 40% всього імпорту газу, і прагне диверсифікувати свої поставки енергоносіїв у відповідь на вторгнення Москви в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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