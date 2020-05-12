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У США розробляється 8 потенційних вакцин від коронавірусу

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Наразі лише одна вакцина проходить клінічні випробування

Наразі у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше 8 потенційних вакцин від коронавірусу. Як передає РБК-Україна, про це під час відео слухань у Сенаті заявив провідний епідеміолог США доктор Ентоні Фаучі.

Фаучі сподівається, що за результатами клінічних випробувань хороші результати покажуть відразу кілька препаратів.

"У нас багато кандидатів, і ми сподіваємося, що у нас буде багато переможців. Іншими словами, це кілька ударів по воротах", - зазначив учений, додавши, що ефективність майбутньої вакцини поки що вважається "великим невідомим".

Фаучі розповів, що наразы лише одна вакцина проходить клінічні випробування. При цьому він не повідомив назву препарату.

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Кілька тижнів тому американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях в США. Учасниками першого етапу дослідження стали здорові люди у віці від 18 до 55 років.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року.