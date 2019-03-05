США розмістили в Ізраїлі сучасну систему ППО

Подібних протиракетних систем ще декілька у світі

Соединенные Штаты Америки развернули а территории Израиля высокотехнологичную систему противовоздушной обороны (ПВО) THAAD. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отмечается, что батарея THAAD прибыла на базу ВВС на юге страны в понедельник, 4 марта. Как сообщил представитель израильской армии Джонатан Конрикус, система ПВО доставлялась в Израиль из США и Европы.

Эта система, по словам Конрикуса, делает Израиль "еще более сильным, чтобы противостоять угрозам ближнего и дальнего зарубежья".

Американские военные в свою очередь отметили, что развертывание системы THAAD подтверждает "длительную приверженность Соединенных Штатов региональной безопасности Израиля".

По данным AP, у Израиля уже есть развитая многоуровневая система противоракетной обороны, способная перехватывать большой диапазон ракет противника - от дальнего до ультракороткого радиуса действия. Однако американская система THAAD специализируется в большинстве своем на перехвате баллистических ракет.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Российская Федерация примет зеркальные и асимметричные меры в случае размещения ракет США в Европе".