США розмістили в Ізраїлі сучасну систему ППО

Фото: ППО (Twitter/AP)

Подібних протиракетних систем ще декілька у світі

Сполучені Штати Америки розгорнули а території Ізраїлю високотехнологічну систему протиповітряної оборони (ППО) THAAD. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Наголошується, що батарея THAAD прибула на базу ВПС на півдні країни в понеділок, 4 березня. Як повідомив представник ізраїльської армії Джонатан Конрикус, система ППО доставлялася в Ізраїль зі США і Європи.

Ця система, за словами Конрикуса, робить Ізраїль "ще більш сильним, щоб протистояти загрозам ближнього і далекого зарубіжжя".

Американські військові в свою чергу зазначили, що розгортання системи THAAD підтверджує "тривалу прихильність Сполучених Штатів регіональній безпеці Ізраїлю".

За даними AP, Ізраїль вже має розвинену багаторівнева систему протиракетної оборони, здатну перехоплювати великий діапазон ракет супротивника - від далекого до ультракороткого радіусу дії. Однак американська система THAAD спеціалізується в переважно на перехопленні балістичних ракет.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам заявив, що "Російська Федерація вживе дзеркальних і асиметричних заходів у разі розміщення ракет США в Європі".