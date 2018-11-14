У США розбився навчальний винищувач, загинув пілот

Ілюстративне фото (thedrive.com)

Причина падіння винищувача поки не повідомляється

В штаті Техас (США) на базі ВПС Лафлін розбився навчально-тренувальний винищувач T-38 Talon. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Як повідомляється, винищувач виконував тренувальний політ. В результаті аварії один пілот загинув, другий був госпіталізований з травмами.

Причина падіння винищувача поки не повідомляється. На місці катастрофи працюють рятувальники.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що американський військовий ударний винищувач F/A-18 розбився, впавши в море у районі японської префектури Окінава під час тренувального польоту.

У Міністерстві оборони заявили, що попередньо причиною аварії стала проблема з двигуном. Для проведення рятувальної операції було залучено американський військовий вертоліт.

Також ВМС США заявляв, що російський багатоцільовий винищувач Су-27 здійснив небезпечні маневри в безпосередній близькості від американського літака-розвідника Lockheed EP-3 над Чорним морем.