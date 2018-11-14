ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У США розбився навчальний винищувач, загинув пілот

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 11:55
У США розбився навчальний винищувач, загинув пілот
Ілюстративне фото (thedrive.com)

Причина падіння винищувача поки не повідомляється

В штаті Техас (США) на базі ВПС Лафлін розбився навчально-тренувальний винищувач T-38 Talon. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Як повідомляється, винищувач виконував тренувальний політ. В результаті аварії один пілот загинув, другий був госпіталізований з травмами.

Причина падіння винищувача поки не повідомляється. На місці катастрофи працюють рятувальники.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що американський військовий ударний винищувач F/A-18 розбився, впавши в море у районі японської префектури Окінава під час тренувального польоту.

У Міністерстві оборони заявили, що попередньо причиною аварії стала проблема з двигуном. Для проведення рятувальної операції було залучено американський військовий вертоліт.

Також ВМС США заявляв, що російський багатоцільовий винищувач Су-27 здійснив небезпечні маневри в безпосередній близькості від американського літака-розвідника Lockheed EP-3 над Чорним морем.

 

У Нью-Джерсі автомобіль врізався в офіс, постраждало 20 чоловік Трамп має намір звільнити міністра внутрішньої безпеки США, - WP
Новини України Сполучені Штати Америкиистребителиавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся