У США розбився літак, є жертви

В американському штаті Техас розбився двомоторний літак, в результаті авіакатастрофи загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Daily News.

Як зазначили місцеві влади, пілот зник з радарів вранці 20 лютого. Дістатися до місця катастрофи рятувальники змогли лише близько 22:00.

"Внаслідок авіакатастрофи у сільськогосподарському районі на заході Техасу загинули троє людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед зникненням з радарів пілот повідомив про проблеми з електронікою і розгорнув літака у напрямку регіонального аеропорту Эбилен. На даний момент розслідує причини катастрофи національна рада з питань безпеки транспорту США.

Раніше РБК-Україна писало, що в Росії в аеропорту Магадана приватний літак Ан-2 здійснив жорстку посадку. На борту перебувало 14 осіб, постраждали - 7.

Також повідомлялося, що днями на півдні Франції невеликий туристичний літак зазнав аварії. Пілот з невідомих причин втратив керування та впав. У результаті катастрофи загинув пілот літака і троє пасажирів.