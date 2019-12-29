У США розбився літак, є жертви

У місті Лафайєтт штату Луїзіана, США розбився двомоторний літак, внаслідок чого загинули п'ять людей, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KATC News.

Як повідомляється, через кілька хвилин після зльоту літак впав поряд з супермаркетом Walmart. Ударною хвилею було вибито вікна в сусідньому офісі.

В результаті аварії лише один з пасажирів, який знаходився на борту, вижив. Крім нього в лікарню доставили ще трьох перехожих, яких зачепило уламками літака.

За словами метеорологів, причиною трагедії могла стати погана видимість. У той ранок у районі стояв густий туман. Всі деталі катастрофи поки з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, в Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. На борту було 93 пасажири, серед них 3 дитини. І 5 членів екіпажу.

Крім того, в кінці вересня у Словаччині поблизу міста Злате Моравце розбився російський винищувач Міг-29. Аварія сталася під час тренувального польоту з іншим винищувачем. Пілот встиг катапультуватися. Причиною аварії могла стати нестача палива.