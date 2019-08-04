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У Танзанії розбився легкомоторний літак, є жертви

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 11:23
У Танзанії розбився легкомоторний літак, є жертви
Ілюстративне фото (airplanefactory.co.za)

Авіакатастрофа сталася невдовзі після зльоту літака

У суботу, 3 серпня, у Танзанії сталася аварія чотиримісного легкомоторного літака Sling, який належав компанії з Південної Африки, в результаті чого загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, аварія літака, який належав південноафриканській компанії U-Dream Global сталася близько 07:30 ранку невдовзі після вильоту з аеропорту Табора. Відразу після падіння літак загорівся.

За даними комісара району Сіконге Переса Магірі, в результаті авіакатастрофи загинули пілот та пасажир літака. Обидві жертви були громадянами Південної Африки.

Крім того, в Управлінні цивільної авіації Танзанії додали, що літак, увійшовши в повітряний простір країни рухаючись в Малаві, повідомив про несправність двигуна перед тим, як зникнув з радарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу західного узбережжя Канади сталася аварія невеликого гідролітака Cessna 208. В результаті авіакатастрофи загинули 4 людини, ще п'ятеро постраждали. Катастрофа сталася на острові Адденброк, що за 100 км від міста Порт-Харді в Британській Колумбії.

Також РБК-Україна писало, що в горах Альпах недалеко від кордону з Німеччиною розбився невеликий літак. Літак врізався в скелю на висоті близько 2300 метрів, в результаті чого загинули щонайменше 3 людини.

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