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У США розбився вантажний літак, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 23:18
У США розбився вантажний літак, є загиблі

На борту літака знаходилися три людини

На півдні США вантажний літак зазнав аварії недалеко від міста Анауак на південному сході американського штату Техас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на daily mail.

Відомо, що на борту знаходилися три людини. За даними шерифа округу, живих в результаті аварії літака немає.

Літак, що впав - це Boeing 767 Amazon Prime Air, експлуатований авіакомпанією AtlasAir. Він здійснював переліт з Майамі в Х'юстон. Літак зазнав аварії приблизно о 12.45 за місцевим часом. Причини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, вранці 20 лютого в Японії під час льотної підготовки зник з радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. На борту бойового літака знаходилися дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці. Літак розбився.

Також у алжирської провінції Тіарет розбився бомбардувальник Су-24, в результаті чого загинули два пілоти. Аварія сталася під час навчань 20 лютого.

 

Військовий літак США пролетів над Росією В Алжирі зазнав аварії бомбардувальник, є загиблі
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