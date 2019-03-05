США розглянуть поставки Україні озброєнь для ВМС, - НАТО

НАТО зможе допомогти Україні відновити флот після атаки РФ у Керченській протоці

США будут рассматривать поставки Украине снайперского оружия и вооружений для украинских военно-морских сил. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает USnews.

Он отметил, что Украина прекрасно справилась с обучением эксплуатации противотанковых комплексов Javelin.

"Они прекрасно с этим справились, но есть другие системы: снайперское оружие, боеприпасы, и в свете инцидента в Керченском проливе мы рассматриваем в будущем также (предоставление Украине, - ред.) морских систем", - сказал он.

По его словам, НАТО сможет помочь Украине восстановить флот после атаки РФ в Керченском проливе.

"Нам нужно продолжать поддерживать их в том, что касается контрбатарейных систем Q36 и Q37. Они также обратились к нам за помощью по системам связи", - уточнил он.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе, дополнительных комплексов летального оружия.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что США в ходе переговоров о поставке оружия готовят серьезное усиление оборонных возможностей и Вооруженных сил Украины.