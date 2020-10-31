США розглядають введення скандинавських миротворців в Нагірний Карабах

Жодна з країн, що входять до Мінської групи ОБСЄ, не може надсилати своїх миротворців до зони конфлікту в Нагірному Карабасі. Туреччина також не може виконувати ролі миротворця, адже це не матиме значення для Вірменії.

Про це на брифінгу перед представниками вірменської діаспори у Лос-Анджелесі заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен.

За його словами, в Нагірному Карабасі, де йдуть бої між Вірменією та Азербайджаном, могли б бути присутні миротворці зі скандинавських країн.

"Ми вважаємо, що обидві країни повинні прийняти скандинавських миротворців, і ми працюємо зі скандинавськими урядами над створенням миротворчих сил, які можна було б розгорнути в регіоні для дотримання режиму припинення вогню", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив за введення в зону нагірно-карабаського конфлікту російських миротворців. Однак Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту Росії Володимиру Путіну спільно вирішити конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.