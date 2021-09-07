RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США розслідують майже 350 повідомлень про розлив нафти після урагану "Іда"

Автор: Марія Кучерявець

Берегова охорона США заявила про розслідування майже 350 повідомлень про розлив нафти в Мексиканській затоці. Забруднення акваторії сталося після руйнівного урагану "Іда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Крім того, берегова охорона розслідує повідомлення про масштабний розлив нафти, що був виявлений минулого тижня в затоці Маршан, в трьох кілометрах від порту Фуршон.

Зазначено, що пляма з того часу зменшилася в розмірах після зусиль по локалізації.

Відомо, що близько 88% морського видобутку нафти в регіоні було закрито, і більш як 100 платформ не використовуються через шторм.

У береговій охороні додають, що вони встановлюють естакади біля узбережжя південно-східної Луїзіани в рамках своєї реакції на "множинні розливи нафти".

Нагадаємо, в Мексиканській затоці дайвери за допомогою гідролокатора виявили на глибині близько 10 метрів покинутий трубопровід, який може бути джерелом розливу нафти.

Додамо, 4 вересня в Мексиканській затоці після урагану "Іда" виявили нафтову пляму, що розтягнулася майже на 16 кілометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиНафтаМексиканська затока