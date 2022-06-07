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У США розповіли, як дадуть відповідь на ядерні випробування Північної Кореї

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила у вівторок, що Вашингтон, Сеул і весь світ дадуть відповідь рішуче і чітко, якщо Північна Корея проведе ядерні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Будь-яке ядерне випробування було б повним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і на таке випробування піде швидка і Рішуча відповідь. Я вірю, що не тільки Південна Корея, США і Японія, але і весь світ дадуть відповідь на такий крок КНДР в сильній і чіткій манері", — сказала вона журналістам після переговорів зі своїм південнокорейським колегою Чо Хен Доном в Сеулі.

Нагадавши, у травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною. Візит президента США Джо Байдена завершився напередодні.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

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