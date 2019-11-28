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США звинуватили РФ у допомозі Сирії в приховуванні хімічної зброї

Новини » В світі     28.11.2019 - 16:23
США звинуватили РФ у допомозі Сирії в приховуванні хімічної зброї
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Росія і Сирія заперечує використання хімічної зброї

У четвер, 28 листопада, США звинуватили Росію в тому, що вона допомагає Сирії приховувати використання заборонених токсичних боєприпасів у громадянській війні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Росія і Сирія заперечує використання хімічної зброї.

"Росія допомагає Сирії приховувати використання заборонених токсичних боєприпасів у громадянській війні, підриваючи роботу агентства по хімічній зброї, намагається встановити особу винних в атаці", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про атаку у 2018 році біля Дамаска, в якій загинули понад 40 осіб. У доповіді агентства від 1 березня 2019 говориться, що при атаці використовували хімічну зброю, що містить хлор.

РФ і Сирія заперечує використання хімзброї та заявляють, що агентство ангажовано, а доповідь виправдовує військову інтервенцію Заходу в Сирії. У США заявили, що Росія зіграла в цій атаці центральну роль.

"На жаль, Російська Федерація зіграла головну роль у цьому приховування. Росія і Сирія можуть сидіти тут з нами, але вони принципово стоять окремо від нас. Вони продовжують використовувати хімічну зброю", - сказав представник агентства по хімічній зброї від США Кеннет Уорд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина відновила військову операцію в Сирії. У Радбезі Туреччини заявили, що операція буде продовжуватися, поки не досягне своїх цілей".

Також РБК-Україна писало, що в результаті недавньої атаки армії Ізраїлю по Сирії загинули 23 людини.

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