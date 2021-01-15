У США розсекретять документи про зв'язки Трампа з Росією, - Fox News

Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)

У Сенаті США мають намір сьогодні, 15 січня, розсекретити масив документів, пов'язаних з розслідуванням так званого "Russiagate". Ця справа стосується можливої змови членів адміністрації президента Дональда Трампа з Росією.

Про це пише Fox News з посиланням на джерела в Сенаті.

Повідомляється, що розсекретять показання, а також розшифровки стенограм та інтерв'ю. Загалом будуть оприлюднені сотні документів.

Видання пише, що минулого року комітет Сенату з розвідки опублікував звіт з п'яти частин, в якому детально описується втручання Росії у президентські вибори 2016 року. В останньому томі, опублікованому в серпні 2020, комітет заявив, що деякі контакти членів виборчої кампанії Трампа з російськими агентами представляли "серйозну загрозу контррозвідки". Однак слідство не знайшло докази змови з Росією.

Крім того, комітет заявив, що ФБР необґрунтовано повірило овинуваченням у досьє колишнього офіцера британської розвідки Крістофера Стіла, в якому детально описано відносини Трампа з Росією.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі розкритикувала бездіяльність Дональда Трампа щодо масової атаки хакерів на американські федеральні установи, а також назвала його "слугою" президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що Трамп помилував колишнього главу свого виборчого штабу Пола Манафорта, засудженого у справі про втручання Росії в американські вибори.