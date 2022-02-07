США розраховують, що Шольц буде дотримуватися угоди по "Північному потоку-2"
США розглядають угоду з Німеччиною по російському газопроводу "Північний потік-2" як робочий документ. У Білому домі розраховують, що німецький канцлер Олаф Шольц буде його дотримуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Ми як і раніше розглядаємо цю угоду (по "Північному потоку-2" - ред.) як робочу", - сказав представник Білого дому.
За його словами, США розраховують, що уряд Шольца буде дотримуватися угоди по російському газопроводу, навіть незважаючи на те, що його уклала його попередниця на посаді канцлера Німеччини Ангела Меркель.
"Шольц входив до складу цього Кабінету Міністрів в якості віцеканцлера. І ми продовжуємо обговорювати з урядом Німеччини реалізацію положень, у тому числі в цій спільній угоді", - додав він.
Нагадавши, США і Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2" у липні минулого року попри критику з боку України, Польщі та країн Балтії. Детальніше про документ - в матеріалі РБК-Україна.
Відзначити, США виключають запуск "Північного потоку-2" у найближчі кілька місяців.
Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2021 року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу.