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США розраховують, що Шольц буде дотримуватися угоди по "Північному потоку-2"

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Вашингтон, Понеділок 07 лютого 2022 20:48
США розраховують, що Шольц буде дотримуватися угоди по "Північному потоку-2" Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США розглядають угоду з Німеччиною по російському газопроводу "Північний потік-2" як робочий документ. У Білому домі розраховують, що німецький канцлер Олаф Шольц буде його дотримуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Ми як і раніше розглядаємо цю угоду (по "Північному потоку-2" - ред.) як робочу", - сказав представник Білого дому.

За його словами, США розраховують, що уряд Шольца буде дотримуватися угоди по російському газопроводу, навіть незважаючи на те, що його уклала його попередниця на посаді канцлера Німеччини Ангела Меркель.

"Шольц входив до складу цього Кабінету Міністрів в якості віцеканцлера. І ми продовжуємо обговорювати з урядом Німеччини реалізацію положень, у тому числі в цій спільній угоді", - додав він.

Нагадавши, США і Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2" у липні минулого року попри критику з боку України, Польщі та країн Балтії. Детальніше про документ - в матеріалі РБК-Україна.

Відзначити, США виключають запуск "Північного потоку-2" у найближчі кілька місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2021 року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу.

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Сполучені Штати Америки Північний потік-2 Олаф Шольц
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