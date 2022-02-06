У США виключають запуск "Північного потоку-2" протягом наступних місяців

У Сполучених Штатах Америки переконані у тому, що "Північний потік-2" не розпочне роботу ще протягом наступних місяців. Назвали газопровід важелем для Вашингтона, а не для Кремля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Північний потік - 2" - це важіль для нас, а не для Володимира Путіна. Ви сказали про зупинку "Північного потоку - 2", але він так і не був запущений. Газ по ньому зараз не йде і не йтиме протягом кількох місяців. Це зокрема завдяки дипломатії Сполучених Штатів", - заявив Салліван.

Також радник президента США з національної безпеки зауважив, що якщо Російська Федерація все ж вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України - експлуатація "Північного потоку-2" ніколи не почнеться.