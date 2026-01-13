Обслуживал шпионскую аппаратуру: СМИ сообщили о загадочной смерти посла РФ на Кипре

На Кипре умер при загадочных обстоятельствах посол РФ Алексей Панов, который работал на российскую разведку (ГРУ) и занимался установкой шпионской аппаратуры в посольстве и за его пределами.

Загадочная гибель посла РФ загадочная гибель посла РФ

Посольство РФ сообщило на своей странице в соцсети о гибели своего сотрудника Алексея Панова, который умер якобы путем самоубийства 8 января. Дипучреждение также сообщило о дальнейшей репатриации его тела на Родину - в РФ.

Примечательно, что российское посольство обнародовало эту информацию только через три дня от фактической даты смерти Панова, на что обратил внимание эксперт Дмитрий Хмельницкий.

Хмельницкий, который является исследователем российского влияния за рубежом, автором книги "Российские агенты влияния в Германии" и расследования о деятельности спецслужб на Кипре, также сообщил, что дипучреждение не пустило на свою территорию сразу после смерти Панова кипрских полицейских и якобы не передало им его предсмертную записку, которую тот якобы оставил.

Чем занимался Панов в ГРУ

По данным источников Хмельницкого, 41-летний Панов был офицером ГРУ в звании капитана. До работы на Кипре он был сотрудником московского института, связанного с радиотехникой. Что касается непосредственных задач Панова от Главного разведывательного управления РФ, то в его обязанности входило "обслуживание шпионской аппаратуры в посольстве и, вероятно, за его пределами".

Комментарий эксперта

"Если бы причиной самоубийства были личные обстоятельства, то непонятно, зачем так долго скрывали его смерть. Значит, было что-то, что поставило их в затруднительное положение, и четыре дня шли переговоры с Москвой. Не исключаю, что он мог готовить побег, который раскрыли и "предотвратили", что абсолютно нормально для советских и российских спецслужб", - сказал Хмельницкий.

Он также добавил, что, по его мнению, российские посольства и раньше были скорее разведывательными центрами, чем дипломатическими представительствами, а сейчас, когда дипломатия "свелась к абсолютному минимуму", разведка - "чуть ли не единственное, чем они занимаются".

Журналистам найти публичную информацию о погибшем Алексее Панове найти не удалось, пишет издание.