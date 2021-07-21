США в рамках угоди щодо "Північного потоку-2" залишають право вводити санкції, - Reuters

Влада США в рамках угоди з ФРН щодо проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" залишають за собою право на використання санкцій. Угода на цей час запобіжить введенню запропонованих Конгресом США санкцій проти компанії-оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Навесні США прийняли рішення поки що не вводити ці рестрикції, оскільки це, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, суперечило б їхнім національним інтересам.

При цьому Вашингтон вирішив тоді застосувати обмежувальні заходи проти низки російських учасників спорудження газопроводу. Єдиним акціонером Nord Stream 2 AG є "Газпром".

За інформацією Reuters, США і Німеччина в рамках угоди готові будуть вжити заходів проти РФ у разі, якщо трубопровід буде використаний для заподіювання шкоди Україні або іншим країнам Східної Європи.