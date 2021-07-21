США в рамках угоди щодо "Північного потоку-2" залишають право вводити санкції, - Reuters

Влада США в рамках угоди з ФРН щодо проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" залишають за собою право на використання санкцій. Угода на цей час запобіжить введенню запропонованих Конгресом США санкцій проти компанії-оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Навесні США прийняли рішення поки що не вводити ці рестрикції, оскільки це, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, суперечило б їхнім національним інтересам.
При цьому Вашингтон вирішив тоді застосувати обмежувальні заходи проти низки російських учасників спорудження газопроводу. Єдиним акціонером Nord Stream 2 AG є "Газпром".
За інформацією Reuters, США і Німеччина в рамках угоди готові будуть вжити заходів проти РФ у разі, якщо трубопровід буде використаний для заподіювання шкоди Україні або іншим країнам Східної Європи.
Як повідомила раніше з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal, Сполучені Штати і Німеччина можуть оголосити про досягнення угоди щодо "Північного потоку-2" вже в середу, 21 липня.
Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило, що отримало в своє розпорядження чорновий варіант проекту угоди Німеччини і США щодо "Північного потоку-2".
За даними видання, угода зобов'яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після її закінчення в 2024 році.
Крім того, угода передбачає зобов'язання Німеччини застосувати національні заходи проти Росії, якщо Москва застосує газ як зброю проти України.