США в Совбезе ООН поднимут вопрос закупки Россией оружия у Северной Кореи, - постпред

Соединенные Штаты в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций имеют цель поднять вопрос закупки Россией оружия у КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
"Позорно, что РФ - постоянный член Совета Безопасности ООН - использует оружие, приобретенное в Северной Корее и Иране в нарушение резолюций РБ, для продолжения своей агрессивной войны против Украины", - подчеркнула дипломат.
Томас-Гринфилд указала, что США подтверждают, что КНДР в прошлом месяце доставила в Россию реактивные снаряды для ЧВК "Вагнер".
По ее словам, частично из-за американских санкций "вагнеровцы" ищут по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине.
"Мы оцениваем, что количество материальных средств, поставленных "Вагнеру", не изменит динамику боевых действий в Украине, но мы озабочены тем, что Северная Корея планирует поставить ЧВК больше военной техники", - добавила постпред.
Следует отметить, что закупка Россией оружия у КНДР является нарушением резолюции 1718 Совбеза ООН, которая запрещает экспорт из Северной Кореи материалов военного назначения.
Напомним, частная военная компания "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи, которую россияне будут использовать в войне против Украины.
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что обращение России в КНДР для передачи вооружения является признаком отчаяния и изоляции Москвы.
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