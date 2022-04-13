США працюють над постачанням артилерійських систем для України, - Білий дім
Сполучені Штати Америки працюють над постачанням артилерійських систем для України. Частину можуть надати із своїх запасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Білого дому Джен Псакі.
За її словами, все вказує на те, що Росія прагнутиме оточити та розбити українські сили на Донбасі. Крім того, продовжаться повітряні та ракетні удари по решті країни.
"Оскільки ми прагнемо прискорити доставку (зброї, - ред.), - ми виділили 1,7 млрд доларів, як ви всі знаєте, ми працюємо над тим, щоб надати українцям артилерійські системи, які вони нещодавно запросили у переговорах між нашими урядами. І ми працюємо над тим, щоб надати їм артилерію з запасів США, а також полегшити перекидання від інших союзників та партнерів, як ми зробили з С-300", - зазначила Псакі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосять про додаткове постачання зброї Україні на 750 млн доларів.
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