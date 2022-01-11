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США працюють з Німеччиною над можливістю затримки запуску "Північного потоку-2"

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки співпрацюють з Німеччиною та Європейським Союзом над затримкою запуску "Північного потоку-2". Газопровід можуть зупинити у разі прямої агресії з боку Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд.

"Ми зараз співпрацюємо з Німеччиною, яка співпрацює з ЄС, над тим, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", а також зупинити, якщо Росія вдасться до агресії", - заявила Нуланд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина допустила зупинку "Північного потоку-2", якщо Росія вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Зазначимо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше у Берліні назвали причину такого рішення.

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