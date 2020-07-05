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У США п'яний чоловік застрелив поліцейського і покінчив з собою

Новини » В світі     05.07.2020 - 01:38
У США п'яний чоловік застрелив поліцейського і покінчив з собою
Фото: місце злочину (fbi.gov)

Загиблому поліцейському було 26 років

В американському штаті Огайо п'яний чоловік застрелив поліцейського. Пізніше нападника аншли в лісі з вогнепальним пораненням в голову.

Про це у Facebook повідомило поліцейське управління міста Толедо.

Офіцер поліції Ентоні Діа прибув на виклик до парковці магазину будівельних товарів, де відвідувачі виявили п'яного чоловіка.

Коли поліцейський підійшов, чоловік вистрілив у нього. Незважаючи на те, що на офіцера був бронежилет, він був поранений. Діа доставили в лікарню, де він помер від отриманого поранення.

Підозрюваний втік в ближній ліс, його шукали за допомогою дрона і службових собак. У якийсь момент поліцейські почули постріл. Прийшовши на звук, вони знайшли чоловіка мертвим з вогнепальним пораненням в голову.

З допомогою свідків було підтверджено, що загиблий чоловік був тим, хто стріляв у Ентоні Діа. Ведеться розслідування.

Загиблому поліцейському було 26 років.

Нагадаємо, у США в столиці штату Міссісіпі Джексоні відбулася стрілянина в спортивному барі, в результаті якої одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Раніше у двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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