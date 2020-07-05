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В США пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой

Новости » В мире     05.07.2020 - 01:38
В США пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой
Фото: место преступления (fbi.gov)

Погибшему полицейскому было 26 лет

В американском штате Огайо пьяный мужчина застрелил полицейского. Позже нападавшего аншли в лесу с огнестрельным ранением в голову.

Об этом в Facebook сообщило полицейское управление города Толедо.

Офицер полиции Энтони Диа прибыл на вызов к парковке магазина строительных товаров, где посетители обнаружили пьяного мужчину.

Когда полицейский приблизился, мужчина выстрелил в него. Несмотря на то, что на офицере был бронежилет, он был ранен. Диа доставили в больницу, где он умер от полученного ранения.

Подозреваемый бежал в близлежащий лес, его искали с помощью дрона и служебных собак. В какой-то момент полицейские услышали выстрел. Придя на звук, они нашли мужчину мертвым с огнестрельным ранением в голову.

С помощью свидетелей было подтверждено, что погибший мужчина был тем, кто стрелял в Энтони Диа. Ведется расследование.

Погибшему полицейскому было 26 лет.

Напомним, в США в столице штата Миссисипи Джексоне произошла стрельба в спортивном баре, в результате которой один человек погиб, еще трое получили ранения.

Ранее в двух американских городах произошла стрельба в торговых центрах.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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