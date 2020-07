В США пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой

Погибшему полицейскому было 26 лет

В американском штате Огайо пьяный мужчина застрелил полицейского. Позже нападавшего аншли в лесу с огнестрельным ранением в голову.

Об этом в Facebook сообщило полицейское управление города Толедо.

Офицер полиции Энтони Диа прибыл на вызов к парковке магазина строительных товаров, где посетители обнаружили пьяного мужчину.

Когда полицейский приблизился, мужчина выстрелил в него. Несмотря на то, что на офицере был бронежилет, он был ранен. Диа доставили в больницу, где он умер от полученного ранения.

Подозреваемый бежал в близлежащий лес, его искали с помощью дрона и служебных собак. В какой-то момент полицейские услышали выстрел. Придя на звук, они нашли мужчину мертвым с огнестрельным ранением в голову.

С помощью свидетелей было подтверждено, что погибший мужчина был тем, кто стрелял в Энтони Диа. Ведется расследование.

Погибшему полицейскому было 26 лет.

Toledo Police were provided the photo you see with this post. It was taken last night, 7/3/20, around 10 PM. Just over two hours later, Officer Dia was shot and killed. We are working closely with the Dia Family and we will communicate information when details are finalized. pic.twitter.com/HHqND5TAKS