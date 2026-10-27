В США направляется танкер с российским дизелем, который находится под санкциями ЕС, - FT

Первым в США должно прибыть греческое судно Agioi Fanendes. Его прибытие в Нью-Йорк ожидается 7 ноября с грузом в 40 тысяч тонн российского дизеля. Если разгрузка пройдет успешно, это станет первой доставкой российского топлива в США с июля 2023 года.

Второе судно - 20-летний российский танкер Talisman - должно достичь восточного побережья страны 9 ноября, однако точный пункт назначения издание не уточняет.

Третий танкер Leruo, который принадлежит компании из Гонконга и ходит под флагом Сьерра-Леоне, вышел из Санкт-Петербурга 17 октября и ожидается в порту США 11 ноября. Это судно находится под санкциями Европейского Союза, Британии и Канады.

В общей сложности три танкера перевозят около 140 тысяч тонн горючего, что позволит США покрыть всего несколько часов собственного внутреннего потребления.

Воздействие на судоходство и риски для сделки

По данным судового брокера Clarksons, количество танкеров, входящих в российские порты на Балтийском море, достигло двухлетнего максимума после заключения соглашения между Трампом и Путиным.

В то же время, аналитики отмечают, что России будет сложно обеспечить поставки общего заявленного объема дизельного топлива.

Кроме того, выполнение поставок может усложнить Украина, если возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортным терминалам.