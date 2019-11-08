У США перевіряють правомірність заморозки військової допомоги Україні

Рахункова палата Сполучених Штатів Америки почала перевірку законності заморозки військової допомоги України главою Білого дому Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Politico.

Як повідомляється, Рахункова палата перевірить, чи порушив Трамп закон про асигнування, коли в літку не повідомив американський Конгрес про призупинку військової допомоги Україні.

Зазначається, що у Демократичні партії вважають, що рішення Трампа про призупинку військової допомоги пов'язане з розслідуванням проти сина екс-віце-президента США Джо Байдена, початку якого глава Білого дому вимагав від України. Зі свого боку Трамп пояснював своє рішення недостатньою боротьбою української влади з корупцією.

За даними представника Рахункової палати Чака Янга, перевірка проводиться виключно для того, щоб надати правову оцінку дій президента Трампа. Американське відомство не може нікого викликати для дачі показань.

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, що заморозка військової допомоги Україні була пов'язана з тим, що Трамп був зайнятий ідеєю придбання Гренландії. Тейлор зазначив, що співробітники адміністрації президента США весь час перебували у закордонних відрядженнях.