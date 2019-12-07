У США відмовилися повертати смертну кару на федеральному рівні

Фото: Верховний суд США (з відкритих джерел)

Верховний суд заблокував повернення смертної кари

Верховний суд Сполучених Штатів Америки у п'ятницю, 6 грудня, відмовив уряду у відновленні смертної кари на федеральному рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, рішення Верховного суду заблокувало страту, заплановану на понеділок, 9 грудня, а також ще три страти, які планувалися у січні. В уряді просили суд відновити смертну кару на федеральному рівні через "неймовірну жорстокість" засуджених.

Зокрема, одного з засуджених, якого планували стратити 9 грудня, звинувачують у вбивстві трьох родин у 1999 році. Серед жертв була восьмирічна дитина.

Зазначається, що причиною відмови стали розбіжності щодо методі страти. Так, уряд хоче вводити ін'єкцію, яка б складалася з однієї речовини, а у Верховному суді наполягають на трьохкомпонентній ін'єкції, у відповідності до правил, визначених у 1994 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парламентській асамблеї Ради Європи закликали Білорусь ввести мораторій на смертну кару. В ПАРЄ заявили, що дане рішення є єдиним шляхом поліпшення відносин Білорусі з Радою Європи.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що смертна кара в республіці може бути скасована лише після всенародного референдуму. За словами Лукашенко, білоруські громадяни підтримують наявність смертної кари в законах країни.