У США протестувальники повалили і скинули в затоку пам'ятник Колумбу

Протестувальники у місті Балтимор в американському штаті Меріленд скинули з постаменту пам'ятник Христофору Колумбу. Це один з трьох пам'ятників Колумбу в місті.

Про це повідомляє видання Baltimore Sun.

Група протестувальників з криками накинула мотузки на статую і скинула з постаменту, після чого вони викотили її до затоки і на тлі феєрверків у місті на честь Дня незалежності викинули у воду.

Зазначимо, що статуя з мармуру була встановлена в 1984 році.

Раніше президент США в своїй промові до Дня незалежності заявив, що не дозволить "розлюченого натовпу скидати наші статуї, прати нашу історію, вести ідеологічну обробку наших дітей і зневажати наші принципи".

Нагадаємо, протести в США проти поліцейського насильства і расизму почалися після того, як в Міннеаполісі при затриманні правоохоронцями помер темношкірий житель міста Джордж Флойд. Поліцейські застосували до нього жорсткий задушливий прийом. Незабаром протести переросли в масові заворушення.

За всіма США почався стихійний знесення пам'ятників південцям часів Громадянської війни. Це торкнулося також статуй першовідкривача Америки Христофора Колумба, якого ліві активісти звинувачують у геноциді корінного населення Америки.

З-за проетстов в Нью-Йорку демонтують Кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природної історії.

Також повідомлялося, що демонстранты в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джесона, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні.