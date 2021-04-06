У США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею

У Сполучених Штатах під час першого випробування бомбардувальник B-52 Stratofortress не зміг запустити гіперзвукову ракету-носій ARRW. Льотні випробування відбулися 5 квітня над морським хребтом Пойнт-Мугу біля узбережжя Каліфорнії.

"Однак ракета не змогла завершити процедуру запуску і залишилася на літаку, який повернувся з нею на авіабазу Едвардс в Каліфорнії", - йдеться в заяві Військово-повітряних сил США.

Військові планують вивчити причини невдачі і спробувати знову запустити ракету.

Крім запуску ARRW американські військові мали намір оцінити характеристики ракети на робочих швидкостях.

Зазначимо, що у вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипу гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon. Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.