У США пройшли обшуки в компанії, пов'язаної з Коломойським

Федеральне бюро розслідувань США провело обшуки в офісі компанії Optima Management Group. Цю компанію пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє місцевий ресурс cleveland.com.

За словами представника ФБР Вікі Андерсон, обшуки пройшли в офісах Optima Management Group у One Cleveland Center в Клівленді (штат Огайо). Подробиці слідчих дій не повідомляються, проте Андерсон додала, що бюро отримало ордери ще й на обшуки в Майамі.

Видання зазначає, що стосовно Коломойського триває масштабне розслідування. А до керівництва компанії Optima входять партнери Коломойського по Privat Group.

Нагадаємо, в травні 2020 року РБК-Україна писало, що в США розслідують справу проти Коломойського, який підозрюється в нібито відмиванні виведених з "ПриватБанку" грошей.

Зокрема, слідство вивчає фінанси олігарха, в тому числі ланцюжок переказів до США через мережу офшорних компаній. За даними слідства, за ці гроші був куплений розкішний готель на 484 номери в Клівленді та 21-поверхова офісна вежа.

У липні 2020 року "ПриватБанк" звинуватив Коломойського в відмиванні грошей через росіян.

Банк стверджує, що він та його партнер по групі "Приват" Геннадій Боголюбов відмили 660 млн доларів через компанію Optima і ще 100 млн доларів через інші американські компанії.