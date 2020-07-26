ПриватБанк звинуватив Коломойського у відмиванні майже 100 млн доларів у США через росіян

Фото: ПриватБанк (gazeta.ru)

Сума позову "ПриватБанку" проти екс-власників збільшилася за рахунок нового епізоду

Націоналізований "ПриватБанк" подав до суду у штаті Делавер (США) змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Банк вимагає від свої колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Перевіривши додаткові банківські документи, банк стверджує, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн доларів через інші американські компанії.

Банк вимагає від колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Свій первісний позов "ПриватБанк" подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні у США 623 млн доларів. Справа далі перебуває в процесі розгляду.

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що 86 млн доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".

Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав "ПриватБанк" різноманітним компаніям, які контролювали самі ж бізнесмени. Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок.

Нагадаємо, у 2019 році Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до і їх компаній позов у суді штату Делавер (США).

Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.

Зазначимо велике журі США вивчає фінанси Ігоря Коломойського в ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей "ПриватБанку" в США через лабіринт офшорних компаній.