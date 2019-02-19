У США відбулися акції протесту проти запровадження надзвичайного стану

Учасники демонстрацій вважають рішення Трампа про НС перевищенням повноважень і узурпацією функцій Конгресу

В Соединенных Штатах в Вашингтоне, Чикаго и десятке других городов прошли акции протеста против решения президента Дональда Трампа объявить в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Акции организованы несколькими некоммерческими организациями, в том числе MoveOn.org. Члены этой организации и другие участники протестов считают распоряжение президента о введении ЧП превышением полномочий и узурпацией функций Конгресса.

Протестующие надеются, что их возмущение по этому поводу будет услышано.

"Мы не согласны с введением чрезвычайного положения, которое объявил президент, и поддерживаем наших коллег и друзей-иммигрантов", - заявил Дарси Риган, исполнительный директор организации Indivisible Chicago, одного из организаторов протестной акции в Чикаго.

Организаторы сообщили, что всего запланировано 250 акций, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Напомним, 15 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Позже Трамп заявил, что 16 штатов, включая Калифорнию, подали на него в суд из-за решения ввести чрезвычайное положение в стране.