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У США відбулися акції протесту проти запровадження надзвичайного стану

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 22:58
У США відбулися акції протесту проти запровадження надзвичайного стану
Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

Учасники демонстрацій вважають рішення Трампа про НС перевищенням повноважень і узурпацією функцій Конгресу

У Сполучених Штатах у Вашингтоні, Чикаго і десятках інших міст пройшли акції протесту проти рішення президента Дональда Трампа оголосити в країні надзвичайний стан для отримання коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Акції організовані кількома некомерційними організаціями, в тому числі MoveOn.org. Члени цієї організації та інші учасники протестів вважають розпорядження президента про запровадження надзвичайного перевищенням повноважень і узурпацією функцій Конгресу.

Протестувальники сподіваються, що їх обурення з цього приводу буде почуте.

"Ми не згодні з введенням надзвичайного стану, яке оголосив президент, і підтримуємо наших колег і друзів-іммігрантів", - заявив Дарсі Ріган, виконавчий директор організації Indivisible Chicago, одного з організаторів протестної акції в Чикаго.

Організатори повідомили, що загалом заплановано 250 акцій, зокрема в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

Нагадаємо, 15 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що він підпише документ про запровадження в США надзвичайного стану у зв'язку з ситуацією на кордоні з Мексикою.

Пізніше Трамп заявив, що 16 штатів, у тому числі Каліфорнія, подали на нього в суд через рішення запровадити надзвичайний стан у країні.

НС у США: Трамп повідомив, що 16 штатів подали на нього в суд
Новини України Сполучені Штати Америкипротестнадзвичайний стан
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