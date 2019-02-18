У США сталася стрілянина на вечірці, є жертви

Щонайменше шестеро людей були вбиті і троє поранені

По меньшей мере, шесть человек были убиты и еще трое ранены в результате стрельбы на уличной вечеринке в пригороде Мехико - Истапалапа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

По информации прокуратуры, стрельба произошла в воскресенье, 17 февраля возле одной из церквей. Четверо неизвестных подошли к месту, где проходило собрание, и начали стрелять в людей.

"Пять мужчин и одна женщина были убиты, а две женщины и один мужчина получили ранения в результате стрельбы в районе Лос-Рейес Кулхуакан в Истапалапе", - говорится в заявлении прокуратуры.

Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция изучает видео с камер наблюдения поблизости, а прокуратура начала расследование инцидента.

Напомним, несколько дней назад в США произошла стрельба в Ороре - штат Иллинойс. В результате погибли по меньшей мере пять человек.