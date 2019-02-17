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У Дніпрі невідомі стріляли по людях з балкону житлового будинку

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 13:12
У Дніпрі невідомі стріляли по людях з балкону житлового будинку

Поліція затримала підозрюваних

У Дніпрі невідомі влаштували стрілянину по людям з балкона житлового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Згідно з повідомленням правоохоронців, інцидент стався напередодні ввечері, 16 лютого. Постраждала щонайменше один перехожий.

Поліцейські підозрюють у скоєнні злочину двох чоловіків. В даний час вони затримані. Для з'ясування всіх обставин інциденту їх доставили у відділення поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські опитують свідків події та проводять подальші слідчі заходи для документування злочину.

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