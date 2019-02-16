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Стрілок в штаті Іллінойс мертвий

Новини » Надзвичайні події    16.02.2019 - 02:23
Стрілок в штаті Іллінойс мертвий
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Зловмисник убив щонайменше одну людину під час стрілянини

Невідомий, який відкрив у п'ятницю стрілянину по людям в місті Аурора (штат Іллінойс, США), мертвий. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Chicago Tribune.

Так, збройний напад стався в п'ятницю в будівлі компанії Henry Pratt, що виробляє трубопровідну арматуру і належить корпорації Mueller Water Products. Чоловік відкрив вогонь з пістолета з лазерним прицілом. За даними міської ради, нападник був схоплений, його мотиви невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину в місті Аурора (штат Іллінойс, США), в результаті поранення отримали четверо поліцейських.

Також є непідтверджена інформація про одного загиблого. На місце події прибули поліція, швидка допомога і пожежні машини.

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